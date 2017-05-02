  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.543
    EURO 3.867
  • BIST 94690.21
    ALTIN 142.661
Buradasınız : » » Sanal alemde FETÖ temizliği: 3 tutuklama

Sanal alemde FETÖ temizliği: 3 tutuklama

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sanal alemde FETÖ temizliği: 3 tutuklama

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İhbar edilen sosyal medya hesaplarında inceleme yapan ekipler, hesapları B.C, B.K. ve O.G'nin kullandığını tespit etti.

Kent merkezinde farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada elde edilen belgelerde, zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan FETÖ'ye mensup derneklere üye oldukları ve finans desteği sağladıkları belirlendi.

Ekipler, bilgisayar ve cep telefonlarına el koyduğu şüphelileri emniyete götürdü.

"Sosyal medyadan örgüt propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: fetö, PDY, Kırşehir, sosyal medya, terör propagandası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER