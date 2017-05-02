Sanal alemde FETÖ temizliği: 3 tutuklama

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İhbar edilen sosyal medya hesaplarında inceleme yapan ekipler, hesapları B.C, B.K. ve O.G'nin kullandığını tespit etti.

Kent merkezinde farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada elde edilen belgelerde, zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan FETÖ'ye mensup derneklere üye oldukları ve finans desteği sağladıkları belirlendi.

Ekipler, bilgisayar ve cep telefonlarına el koyduğu şüphelileri emniyete götürdü.

"Sosyal medyadan örgüt propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.