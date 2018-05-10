Samurayların Yabusame gösterisine büyük ilgi

Yenikapı Meydanı'ndaki festivalde, önceden belirlenmiş hedeflere at sırtında ok atılan etkinlik "Yabusame"ye ilgi büyük oldu.

Geçmişi Japonya'da 12. yüzyıla kadar uzanan Yabusame, Türkiye'deki atlı okçuluktan farklılıklar içeren bir spor. Ülkenin barışı ve halkın mutluluğu için "Tenchouchikyu" denilen özel bir yakarış ile başlayan Yabusame'de samuraylar, 3 hedefe atış yapıyorlar. Samuraylar, vurdukları hedeflerle kötülükleri yok ederek huzuru sağladıklarına inanıyor.

Türkiye'ye gelen Yabusame ekibindeki samuraylardan Arimoto Daisuke, soruları yanıtladı.

Böyle büyük bir festivalin parçası oldukları için gurur duyduklarını dile getiren Japon samuray, "Burada bulunmak bizim için çok değerli. Böyle büyük bir festivalde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sanki Türk halkı ile yıllardır hep beraber olmuşuz ve burada birlikte bir festival izliyormuşuz gibi bir hava var. Biz de onlarla beraber eğleniyoruz." diye konuştu.

"Türk halkının mutluluğu için ok atıyoruz"

Yabusame'nin, Türkiye'nin geleneksel sporlarından olan atlı okçuluk ile temel prensipler açısından farklılıklar içerdiğinin altını çizen Arimoto Daisuke, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki yapılan atlı okçuluk sporuyla Yabusame'nin farkı şu: Biz öncelikle bunu bir spor olarak yapmıyoruz. Yabusame köken olarak bir ibadet şekli. Bu ibadet de halkın mutluluğu için yapılıyordu. Biz de bugün buraya geldik ve Türk halkının mutluluğu için ok atıyoruz."

Kafasındaki şapkanın anlamını da açıklayan samuray, "Kafamdaki şapkanın üzerindeki suratın simgelediği şey şeytan. Şeytanın, Allah ile arası iyi olmadığı için biz Yabusameciler de Allah'ın gücünü alıp Allah adına şeytanla mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yabusame ile uğraşan sayısı çok az"

Yabusame'ye Japonya'da hala ilgi duyulduğunu aktaran Arimoto Daisuke, "Çok zor olduğu için uğraşan sayısı çok az ama ilgilenen kişi çok var. Japonya'da hala gözde bir gösteri." diye konuştu.

Japon kafilesi 6 gösteri yapacak

Türkiye'ye kılıç ustalarıyla beraber 20 kişilik bir ekip olarak gelen Japon kafilesi, festival boyunca 6 gösteri yapacak.

Kaynak: AA