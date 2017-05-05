  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Samsundaki uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan Alper Ahmet Y, Umut Y, Murat Ö, Kamil S, Orhan T. ve Hasan K. tutuklandı. Serhan Ö, Erkan A. ve Kubilay K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada, paketler halinde 27 gram sentetik cannobinoid, 6 gram esrar, 568 ecstasy hap, 15 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirilmişti. AA

Etiketler: Samsun, uyuşturucu operasyonu
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