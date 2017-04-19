  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Samsun'daki FETÖ davasında karar

5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 9 zanlı hapis cezasına çarptırıldı, 2 kişi de beraat etti

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Samsundaki FETÖ davasında karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 9 zanlıya hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu ve suçluyu övmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Mustafa B, Selami G, Murat B, Ömer K. ve Ercan Ç, tutuksuz sanıklar Burhan K, Murat Ç, Yunus İ, Bilal K, Tayyar Ç. ve Mustafa G. ile avukatları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen sanıklardan Mustafa B. savunmasında, "Benimle ilgili verilecek karar ByLock'la ilgilidir. Bir liste daha geleceği söyleniyor. Orada ismim çıkmayacak. Beraatımı istiyorum." dedi.

Sanıklardan Yunus İ. ise FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilmediğini savunarak, "Terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da öğrendim. Elime bir kez bile silah almadım. Benim terör örgütüyle bağım yoktur." ifadesini kullandı.

Duruşmada diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ercan Ç'yi 9 yıl 4 ay 15 gün, Mustafa B'yi 8 yıl 1 ay 15 gün, Selami G, Bilal K, Murat B. ve Ömer K'yi 6 yıl 3'er ay, Tayyar Ç. ve Mustafa G'yi 4 yıl 2'şer ay, Yunus İ'yi ise 3 yıl 5 ay 7 gün hapse mahkum etti. Heyet, Burhan K. ve Murat Ç'nin ise beraatine hükmetti.

Heyet, daha sonra Selami G. ve Murat B'nin 50 bin lira, Ömer K'nin de 25 bin lira kefaletle tahliyesine karar verdi.

Etiketler: Samsun, fetö
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