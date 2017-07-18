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Samsun'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Samsun'daki 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın resmi açılış töreninin gerçekleştirileceği statta bomba ihbarı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığı bildirildi.

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Samsundaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Samsun'da gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın resmi açılış töreninin gerçekleştirileceği statta bomba ihbarı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Olimpiyatın resmi açılış töreninin yapılacağı yeni 19 Mayıs Stadı'nda bomba ihbarında bulunulduğu ve statta arama yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yetkililer, Emniyet Müdürlüğü muhabere birimine bu yönde bir ihbarın yapılmadığını vurguladı.

Valilikte iddiaların asılsız olduğunu duyurdu

Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise "Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı stadyumda bomba ihbarıyla alakalı sosyal medyadaki haberler asılsız olup, vatandaşlarımız endişelenmesin." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Samsun, samsun bomba ihbarı, işitme engelliler olimpiyatları
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