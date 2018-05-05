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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Samsun'da 5'i tır 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

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Samsunda zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırın yolun solundaki korkuluklara çarpıp akaryakıt deposunun yola fırlayarak delinip yola mozot saçılması sonucu tırın peşinden gelen diğer araçlar peşpeşe birbirlerine çarpıtılar. Yağışlı havadan dolayı yerlerin de ıslak olması kazanın şiddetini daha da arttırdı. Toplam 5'i tır, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Viyadük üstü uzun süre araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım alt yoldan sağlandı.

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Kaynak: İHA

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