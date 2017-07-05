  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Samsun'da zehir tacirlerine yönelik operasyon

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonunda 480 uyuşturucu hap ile 320 gram esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Samsunda zehir tacirlerine yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenleyen ekipler, yolcu otobüsüyle gelen Murat M. (35) ile Murat D'yi (27) yakaladı. Zanlıların üstünde yapılan aramada 480 uyuşturucu hap ile 320 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Samsun, uyuşturucu operasyonu
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