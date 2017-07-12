  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Samsun'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

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Samsunda uyuşturucu tacirlerine operasyon

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, Güven K'yi (32) gözaltına aldı. Evdeki aramada bin 759 uyuşturucu hap, 13,77 gram sentetik uyuşturucu, bir paket esrar ile 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Cihan K. (37) ve Tuğrul M. (35) de gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Samsun, atakum ilçesi, uyuşturucu ticareti
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