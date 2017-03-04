Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Polis, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde otomobilden bir paket atıldığını fark etti.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada 46 sentetik uyuşturucu hap ile araçtan atılan pakette bir miktar esrar bulundu. Sürücü E.A. (22) ile araçta bulunan A.U. (16), O.K. (22) ve S.A.(19) adlı kadın gözaltına alındı.

A.U, yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü, asker olduğu ve rapor aldığı belirlenen E.A. da Samsun Merkez Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.