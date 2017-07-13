  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

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Samsunda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Kaan Can K. (22) ile babası Hasan K'yi (49) takibe aldı.

Polis ekipleri, baba ile oğlunu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde farklı araçlarla seyir halindeyken durdurmak istedi. Otomobille kaçmaya çalışan Kaan Can K, polis ekiplerince takibe alındı.

Kaza yapınca yakalanan şüphelinin araçtan attığı tespit edilen çantada ise 6 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kaan Can K. ile Hasan K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Samsun, uyuşturucu operasyonu, tutuklama
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