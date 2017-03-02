Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 2 kilo 263 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi M.H.D. (31) ile yanındaki A.G. (22) gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.K'yi (27) de yakalayan ekipler, zanlının Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada 145 gram esrar ile araç lastiği içinde 59 gram kubar esrar buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öteyandan, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuyu getirdikleri belirlenen R.Ç. ile H.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.