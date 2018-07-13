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Samsun'da "torbacı" operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Samsunda &quot;torbacı&quot; operasyonu: 2 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, Ömer Furkan S. ve Talip D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün düzenledikleri operasyonda, 0,77 gram sentetik uyuşturucu, 20 kapsül uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: torbacı operasyonu, Samsun
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