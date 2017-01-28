Samsun'da 'Teröre Karşı Milli Birlik' paneli

Samsun'da, Aydınlar Ocağı tarafından AK Parti, MHP ve CHP il başkanlarının katılımıyla "Teröre Karşı Milli Birlik’’ paneli düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen panele, konuşmacı olarak AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz ve MHP İl Başkanı Taner Tekin katıldı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır etkin şekilde terörle mücadele etiğini söyledi.

Savaşların artık terör üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Göksel, "İnsanlarının canının kıymetli olduğunu düşünen sömürgeci ülkeler, kendi insan değerlerini kaybetmemek veya kıymetli olduğunu düşündüklerinden dolayı bunu çeşitli maşalarla diğer ülkelere uyguluyorlar." dedi.

CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz ise, terörle mücadelede hükümetin yanında olduklarını dile getirdi.

'Bir neslin terörle büyüdüğüne dikkati çeken Akçagöz, şöyle konuştu:

"Biz de gözümüzü açtığımızda terörle tanıştık. 1984 yılında o yıllarda terör deyince aklımıza PKK geliyordu. O yıllardan bu yıllara biz terörle mücadele ediyoruz. Terörist başının yakalanmasından sonra başka terör örgütleriyle tanıştık. Elbette bu topraklarda oyun çevirmek isteyenler olacak ancak biz o milli birliğimizi gerçekten sağlarsak, terörün sırtını da yere getiririz. Elbette bu toprakları bölmek isteyen, parçalamak isteyen, Türkiye’de huzursuzluk çıkarmak isteyen kim varsa bizi karşısında bulacaktır. Terörle mücadele noktasında hükümetin yanındayız ancak uyarı görevini de yapmak durumundayız.''

MHP İl Başkanı Taner Tekin de Türkiye’nin 300 milyonluk Türk dünyasının umudu olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın sürekli tehdit altında olduğunu anlatan Tekin, Türk milletinin bu ağır bedelleri bugüne kadar fazlasıyla ödendiğini kaydetti.

Tekin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, dünyaya hakim olma arzusu taşıyan emperyalist devletlerin her zaman hedefinde olan bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türk milleti tarih boyunca dünyaya hakim olduğu dönemlerde, dünyaya adaleti, hoşgörüyü ve barışı götürmüş bir millettir. Bunu da birçok defa başarmıştır. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Bu yüzden Türk milleti hedeftir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti devleti hedeftir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anadolu coğrafyasında güçlü olursa, arkasında yaşayan yaklaşık 300 milyonluk büyük bir Türk dünyasının umududur. Yine Türkiye Cumhuriyet devleti bu coğrafyada güçlü olursa, Türk İslam coğrafyasının koruyucusu ve umududur. Hatta tüm dünya mazlum milletlerinin koruyucusu ve umududur."