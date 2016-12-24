Samsun'da 'Teröre karşı birlik' mitingi

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen miting dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, "Teröre karşı askeriyle polisiyle milletiyle tek ses tek yürek", "Askerimiz ve polisimiz ile el ele gönül gönüle", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart taşıyıp çeşitli sloganlar attı.

Vatandaşlar, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin insanlıktan nasibini almamış katiller olduğunu söyledi.

Terörü lanetlemek için bir araya geldiklerini belirten Apaydın, "Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli oyunlar oynanmak ve huzurumuz bozulmak isteniyor. Terör saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmaya çalışılıyor." dedi.

Terör örgütleri saldırdıkça milletin birbirine daha fazla kenetlendiğini vurgulayan Apaydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bin yıldır bu topraklardayız. Hainliğin her türlüsünü gördük ama bütün hainlerin hesabını da kestik. Bu tuzakların hepsini bozduk, bundan sonra da bozacağız. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Çünkü hepimiz kardeşiz. Kardeşlik ruhu oldukça kimse bizim birliğimizi bozamaz, bozmaya güçleri yetmez. İnsanlıktan nasibini almamış şer odakları iyi bilmelidirler ki dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları kardeşlik ruhu ile boş çıkaracaktır."

Miting ve yürüyüşe Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz, MHP İl Başkanı Taner Tekin ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AA