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Samsun'da terör soruşturması

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden işlemleri tamamlanan 2'si, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Samsunda terör soruşturması

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. (23) ve S.T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın (28) emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun'da dün, okulda ve çevresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. ve S.T. ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı öne sürülen A.A. gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Samsun'da terör soruşturması, 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı
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