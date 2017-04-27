  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.564
    EURO 3.886
  • BIST 94846.47
    ALTIN 144.745
Buradasınız : » » Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Samsunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alanlı Mahallesi'nde iki grup arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu Bayram Ali K. (24) ve Hakan Ç. (34) ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Ali K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları iddia edilen Soner K. (22), Muhammet S. (25) ve Recep Ç. (24) gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler: Samsun, Atakum, kavga
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER