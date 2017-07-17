  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.055
  • BIST 105545.07
    ALTIN 140.157
Buradasınız : » » Samsun'da sanayi sitesinde patlama

Samsun'da sanayi sitesinde patlama

Canik'te sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle Samsun-Ankara çevre yolu ulaşıma kapatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Samsunda sanayi sitesinde patlama

Samsun'un Canik ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara çevre yolu ulaşıma kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi Sitesi'nde dondurma imalathanesi olduğu belirtilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevler iş yeri ile çevrede bulunan oto tamirhanelerini sardı. Patlamanın etkisi ile çevredeki binaların camları da kırıldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıların bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Patlamanın Samsun- Ankara çevre yolunun Canik bölgesindeki viyadük altında meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, içeriden yeni patlama seslerinin geldiği duyuldu. AA

Etiketler: spatlama, sanayi sitesinde yangın, Samsun, Canik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER