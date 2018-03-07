  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Samsun'da mobilya mağazası ve imalathanesi küle döndü

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir mobilya mağazası ve imalathanesi kullanılamaz hale geldi.

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Samsunda mobilya mağazası ve imalathanesi küle döndü

Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi'nde üç katlı bir mobilya mağazası ve imalathanesinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler zemin kattaki mobilyalar ile üst katlarda bulunan imalathanenin tamamını sardı. Ayrıca mağazaya ait bir kamyonet de yandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak yangının çevredeki binalara sirayet etmemesi için yoğun çaba gösterildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Mağaza ve imalathanenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: samsun yangın, mobilya mağazası
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