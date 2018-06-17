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Samsun'da maganda kurşunu isabet eden çocuk yaralandı

Samsun Atakum'da bir nişan töreninde havaya açılan ateşle vücuduna mermi isabet eden çocuk yaralandı.

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Samsunda maganda kurşunu isabet eden çocuk yaralandı

Samsun'da maganda kurşunu az kalsın can alıyordu. İddiaya göre, Kurugökçe Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan Mustafa A. ile mahalle muhtarı Ahmet A. tabancayla havaya ateş açtı.

Vücuduna bu sırada kurşun isabet eden 13 yaşındaki Selim F. yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun Mustafa A'nın tabancasından çıkan mermiyle yaralandığını belirledi.

Ekipler, Mustafa A. ile şüpheliyi olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Ahmet A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, maganda, kurşun
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