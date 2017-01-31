Samsun'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde trafiğe kar lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Samsun-Ankara karayolu, zaman zaman tedbir amacıyla kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Ekipler, kardan kapanan yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.
Öte yandan karın keyfini, kar topu oynayıp yokuşlardan kayan çocuklar çıkardı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, yanlarında getirdikleri naylon, poşet ve leğenlerle yokuştan kayarak vakit geçirdi.
AA