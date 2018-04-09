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Buradasınız : » » Samsun'da kaçma hazırlığı yapan FETÖ şüphelileri hücre evinde yakalandı

Samsun'da kaçma hazırlığı yapan FETÖ şüphelileri hücre evinde yakalandı

Samsun'daki FETÖ operasyonunda, örgütün hücre evinde saklanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsunda kaçma hazırlığı yapan FETÖ şüphelileri hücre evinde yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen Abdurrahman G. ile üniversite öğrencileri Uğur A. ve Oğuz Y. yakalandı. İkamette arama yapan ekipler, zanlıların kaçma hazırlığında olduğunu belirledi, valiz içinde dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Uğur A'nın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla arandığı belirtildi.

Uğur A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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