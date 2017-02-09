  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Samsun'da hırsızlık operasyonu: 16 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 40 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 16 şüpheli yakalandı.

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Samsunda hırsızlık operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun, İstanbul ve Kocaeli'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yaklaşık dört ayda 185 güvenlik kamera kaydını inceleyerek, 40 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda "ev ve iş yerinden hırsızlık, konut ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali, oto hırsızlığı, mala zarar verme, suç eşyasının satın alınması, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarını işledikleri iddiasıyla S.K. (24), B.M. (26), K.M. (31), M.E. (22), A.K. (37), T.T. (20), O.B. (20), K.M.K. (23), Ö.K. (32), R.K. (30), E.Ş. (25), M.K. (31), Ü.K.Ç. (40), İ.G. (32), F.M. (45) ve M.S.İ.S. (18) gözaltına alındı.

Zanlılardan S.K. ve Ö.K'nin aynı zamanda cezai firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan 9 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 LCD televizyon, 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ile 2 otomobile el konuldu. Zanlıların çaldıkları eşyaların 450 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan zanlılar da Samsun'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlıların bazı iş yerlerindeki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. AA

Etiketler: Samsun, hırsızlık operasyonu, hırsızlık, gözaltı
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