Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 15 tutuklama

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen 19 kişiden 15'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik 6 Eylül'de düzenlenen operasyonda, serbest meslek sahibi ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi "ByLock" kullandıkları iddiası ile gözaltına alınmıştı.