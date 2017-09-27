  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 14 gözaltı

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

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Samsunda FETÖ/PDY operasyonunda 14 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor ve bankacıların da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Etiketler: Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu, gözaltı
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