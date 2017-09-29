Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel sektör çalışanı 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.