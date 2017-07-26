Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde FETÖ'ye ait CD ve kitaplar ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen memur ile kamu kurumundan ihraç edilen memurlar ve serbest meslek sahibi 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.