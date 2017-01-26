Samsun'da FETÖ soruşturmasında 4 kadın tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kadından 4'ü tutuklandı.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede FETÖ ile bağlantılı bir kadın derneğine yönelik soruşma kapsamında gözaltına alınan 19 kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Neslihan Ö, Canan E, Gülten Y. ve Ayşe A. tutuklandı. Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 19 kadın gözaltına alınmıştı. AA