Samsun'da FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkez ile Bafra, Alaçam ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında meslekten ihraç edilen ve halen görevli memurlar ile öğrencilerin de bulunduğu 11 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.