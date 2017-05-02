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Samsun'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsunda FETÖ operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "Kakao Talk"ı kullandığı ve öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen Çayırkent Jandarma Komutanlığında görevli astsubay G.D'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Samsun, fetö
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