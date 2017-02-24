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Samsun'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Samsun'da, daha önce kamudaki görevlerinden ihraç edilen 20 şüpheli, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Samsunda FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce kamu kurumlarındaki görevlerinden ihraç edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Alaçam ve Kavak ilçelerinde belirlenen 38 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan suç delillerine de el konuldu. AA

Etiketler: Samsun, fetö, bylock
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