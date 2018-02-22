Samsun'da FETÖ davası

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Amasya Savcısı Ahmet Y. ile tutuksuz olan hakim eşi Meliha Y.'nin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sona erdi.

Meslekten ihraç edilen karı-koca bugün son kez hakim karşısına çıktı. Meliha Y. duruşmada hazır bulunurken, Ahmet Y. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen iki sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ahmet Y.'nin tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA