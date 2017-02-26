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Buradasınız : » » Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Samsun'da üç aracın karışığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Samsunda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi mevkisinde, Ali Osman Keskin (31) idaresindeki 33 BVS 98 plakalı otomobil, Dursun Türker'in (23) kullandığı 42 U 6763 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Keskin idaresindeki otomobil aynı yönde seyir eden Ahmet Keskin'in kullandığı 55 PE 778 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, 33 BVS 98 plakalı otomobilde bulunan Hamiye ve oğlu Emir Kağan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, Dursun Türker, Hikmet Nizam ile Recep ve Uğur Çelik, Ahmet, Ali ve Berat Emre Keskin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: samsun trafik kazası
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