Samsun'da eski hakim ve savcılara FETÖ/PDY'den hapis cezası

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen Samsun 1. İdare Mahkemesi hakimi Harun Orman ile avukatı katıldı. Sanıklar eski Ordu Kumru hakimi Abdullah Dertli, Çorum savcısı Ünal Ulus ile Çorum savcısı Serkan Taş, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Telefonlarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Abdullah Dertli, Ünal Ulus ve Serkan Taş'ın 7 yıl 5 ay üçer gün, Orman'ın ise 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Heyet, Orman'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA