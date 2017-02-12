Samsun'da doğalgaz arızası giderildi

SAMGAZ Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Şubat'ta 03.30 sıralarında Kirazlık mevkisinde altyapı kurumu tarafından yürütülen çalışmalar esnasında hasar gören 20 inçlik çelik ana doğalgaz hattının bu sabah itibarıyla onarıldığı duyuruldu.

Ana doğalgaz hattındaki zedelenme sonucu oluşan kaçak nedeniyle ekiplerin gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ekiplerimiz tarafından hasar noktasına 03.45 itibarıyla intikal edilmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 12.02.2017 sabah saatleri itibarıyla hasar giderilmiştir. Ekiplerimiz tarafından son kontroller yapılmış ve ana doğalgaz dağıtım şebekesinde gazlama operasyonu başlamıştır. Tüm şebekede yüzde 100 doğalgaz sağlanması akabinde, 12.30 saati itibarıyla binaların da peyderpey doğalgaz arzı sağlanmasına başlanacaktır. Bu süreçte, ekiplerimizce binanızda doğalgaz arzı sağlanıncaya kadar, güvenliğiniz açısından doğalgazlı cihazlarınızın ve ocağınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz. 11.02.2016 tarih 03.30 itibarıyla inisiyatifimiz dışında başlayarak yaşanan bu olumsuz süreçte ekiplerimiz, 48 saattir aralıksız çalışmalarını sürdürmüş olup devreye alma çalışmalarının başlaması akabinde en geç 24 saat içinde de lisans bölgemiz genelinde doğal gaz arzı sağlanmış olacaktır."

Ekipler tarafından doğalgaz arzının sağlanması amacıyla yapılan işlemlerin ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, "Bu süre içinde özellikle ücret talep ederek arızayı gidermeye çalışan kişilere ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Yaşanan olaydan müteessir olduğumuzu bildirir, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerini yer verildi.