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Samsun'da dilencilere yönelik operasyon

Samsun'da polis ve zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

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Samsunda dilencilere yönelik operasyon

Samsun'da polis ve zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri ile polis ekipleri, cuma namazı öncesinde camilerin etrafı ile kentin işlek caddelerinde dilenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dilenen kişileri alarak araçlara bindiren zabıta ekipleri, kaçmaya çalışan bazı dilencileri uzun süre kovaladı. Dilencilerden bazıları araca binmemek için zabıta memurlarına uzun süre dil döktü.

Bu sırada, kaçmaya çalışan Suriyeli kadın dilenci, bir anda yere yığıldı. Zabıta ekiplerinin müdahale ettiği kadın için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kalkmayan kadın dilenci, bırakılacağının söylenmesi üzerine yürüyerek uzaklaştı.

Ekipler, 2 saat içinde yakaladıkları çoğunluğu Suriyeli olan, aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi hakkında işlem yaptı.

Türk dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira ceza uygulayan ekipler, Suriyelileri ise İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim etti.

Dilencilerin üzerinde bulunan 500 lira civarındaki paraya el konuldu.

Etiketler: Samsun, polis, zabıta, operasyon, dilenci
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