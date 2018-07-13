Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iraklı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ünün savcılıktaki ifadelerinden sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA