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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Samsunda DEAŞ operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iraklı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ünün savcılıktaki ifadelerinden sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, DEAŞ
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