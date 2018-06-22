Samsun'da çöpler 23 bin konutu aydınlatıyor

Samsun'da Mayıs 2008'de faaliyete giren ve 20 yıl ömürlü olarak planlanan Katı Atık Depolama Tesisi'nde, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçe belediyeleri tarafından toplanan katı atıklar depolanıyor.

Tesisin faaliyetleri hakkında bilgi veren Katı Atık Depolama Tesisi İşletme Sorumlusu Fatih Kutbay, "Burada günlük 750 ton atık bu alanda depolanıyor. Yaklaşık 10 yıl önce bu sahaya atık almaya başladık. Tesisimizde tıbbi atıkların sterilizesi için bir tıbbı atık tesisimiz mevcut. Biyogaz tesisimiz mevcut. Yine SASKİ’nin arıtma çamurlarının kurutulduğu ve enerji olarak geri dönüşüme kazandırdığı kurutma tesisimiz mevcut" dedi.

Hem enerji verimi hem de geri dönüşüm verimi artırılıyor

2010 yılından itibaren metan gazından elektrik üretimi faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Kutbay, "Burada yaklaşık 23 bin hanenin aylık elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak bir enerji elde edilebiliyor. Atıklar ilk olarak tesisimizde parçalayıcıdan geçiyor ve boyutlara ayrılıyor. Burası yatırım ve geliştirme maliyeti yüksek olan bir tesis. Burada oluşan 35 ton civarında farklı özelliklerdeki atıkların ekonomide yeniden kullanıldığını düşünürsek ham madde kullanımının azaltılmasına faydası olduğunu düşünüyoruz. Amacımız hem enerji verimini hem de geri dönüşüm verimini her geçen gün artırmaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA