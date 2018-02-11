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Samsun'da çıkan yangında anne ve engelli iki kızı hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu yaşlı bir kadın ile engelli 2 kızı yaşamını yitirdi.

11 Şubat 2018 Pazar 10:42



