Samsun'da bir evde silah ve mühimmat bulundu

Samsun'da bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki İsmail E'nin (65) ikametine operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 142 kalaşnikof mermisi, 150 adet 9 mm tabanca mermisi, 19 adet 38 kalibrelik tabanca mermisi, bir tabanca namlusu, 3 tabanca şarjörü, birer silah dürbünü ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan İsmail E. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.