Samsun'da 4 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Karagöz'ün kullandığı 34 JY 8719 plakalı tır, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Havalimanı Kavşağı'nda İbrahim Altın idaresindeki 55 EL 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Altın ile kamyonette bulunan aynı aileden Dilber Bayır, Ayşe, Kader, Berk ve Bahar Altın yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Rüştü Özdemir yönetimindeki 55 AKJ 08 plakalı otomobil, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeşilkent Anadolu Lisesi Kavşağı'nda Serdar İmamoğlu'nun kullandığı 57 DP 600 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Emine Özdemir ile oğlu Salih Özdemir yaralandı.
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Volkan Keskin idaresindeki 55 BP 636 plakalı otomobil, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
112 Acil Servis ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Keskin, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hüdaver Demirbaş'ın kullandığı 55 ADM 10 plakalı minibüs, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'ndeki kavşakta İsmail Coşkun yönetimindeki 55 ANT 39 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücü Coşkun, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA