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Buradasınız : » » Samsun'da 22 öğretmen FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Samsun'da 22 öğretmen FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Samsun'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si adliyeye sevk edildi.

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Samsunda 22 öğretmen FETÖden adliyeye sevk edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan, 23'ü meslekten ihraç 25 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 11 Ocak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 23'ü daha önce meslekten ihraç edilmiş 25 öğretmen gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, öğretmen, gözaltı, FETÖ operasyonu
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