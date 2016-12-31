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Samsun'da 2 emniyet personeli FETÖ'den tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 emniyet personelinden 2'si tutuklandı.

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Samsunda 2 emniyet personeli FETÖden tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan emniyet amiri A.K, komiser yardımcıları T.K, D.G, O.G, F.G. ile polis memurları F.S.E. ve İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan komiser yardımcıları F.G. ile D.G. tutuklandı, diğerleri yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Aralık'ta Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen emniyet amirinin de arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: Samsun, fetullahçı terör örgütü, FETÖ'nün darbe girişimi
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