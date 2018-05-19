Samsun'da 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği yürüyüşte, 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü" boyunca öğrenciler ve vatandaşlar çeşitli marşlar seslendirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının mini konseri ile sona erdi.

Kaynak: AA, DHA