  • 19 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Samsun'da 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı

Samsun'da 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 99. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağı ile birlikte ‘Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Samsunda 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği yürüyüşte, 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü" boyunca öğrenciler ve vatandaşlar çeşitli marşlar seslendirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının mini konseri ile sona erdi.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: Samsun, türk bayrağı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, gençlik ve spor bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER