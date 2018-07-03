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Samsun'da 100 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Samsun Terme'de 100 milyon dolarlık ve 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

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Samsunda 100 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Terme Fenk Mahallesi'nde B.Ö'ye ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, bir adet 100 milyon dolarlık banknot, bir adet 1 milyon dolarlık banknot, 38 madalyon ve para, 256 adet çeşitli ülkelere ait para, 7 tüp civa olduğu değerlendirilen kimyasal madde ve çok miktarda tarihi eser niteliğinde eski metal ve kağıt para buldu.

Gözaltına alınan şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Terme
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