Samsun ve Sivas'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. (23) ve S.T'nin (21) okulda ve çevresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla F.D. ve S.T'yi gözaltına aldı.
Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen A.A. (28) ise İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
Sivas
Sivas'ta sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Abdullah T'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Abdullah T, ''terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.