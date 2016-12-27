Samsun ve Sivas'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. (23) ve S.T'nin (21) okulda ve çevresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla F.D. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen A.A. (28) ise İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Sivas

Sivas'ta sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Abdullah T'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Abdullah T, ''terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.