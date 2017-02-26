Samsun ve Balıkesir'de trafik kazaları: 4 ölü, 8 yaralı

Samsun'da üç aracın karışığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi mevkisinde, Ali Osman Keskin (31) idaresindeki 33 BVS 98 plakalı otomobil, Dursun Türker'in (23) kullandığı 42 U 6763 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Keskin idaresindeki otomobil aynı yönde seyir eden Ahmet Keskin'in kullandığı 55 PE 778 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, 33 BVS 98 plakalı otomobilde bulunan Hamiye ve oğlu Emir Kağan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, Dursun Türker, Hikmet Nizam ile Recep ve Uğur Çelik, Ahmet, Ali ve Berat Emre Keskin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu öldü, anne ise yaralandı.

Bursa'da ikamet eden ve memleketi Dursunbey ilçesindeki yakınlarına, eşi Melek (28), çocukları Mustafa (8) ve Uğur (4) ile giden Harun Deniz (33) idaresindeki 10 VR 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akyayla Mahallesi civarında yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Çevrede ve derede arama yapan ekipler, sürücü Harun Deniz'in (33) cesedini aracın yakınında, derede sürüklenen oğlu Mustafa'nın cesedini ise otomobilden yaklaşık 100 metre ileride buldu.

Otomobilde bulunan ailenin küçük oğlu Uğur Deniz'e (4) ulaşamayan jandarma ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekipler tarafından derede aranan ancak bulunamayan Uğur'u arama çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.