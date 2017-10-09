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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu

Samsun ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim'de, Samsun merkez, Bafra, Çarşamba, Ayvacık ilçeleri ile Adana'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan aramalarda 8 kilo 114 gram esrar, 26 adet uyuşturucu hap, 0,92 gram sentetik cannabinoid, 294 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Samsun, uyuşturucu operasyonu
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