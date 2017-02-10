Samsun merkezli FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.