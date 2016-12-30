Samsun merkezli 14 ildeki FETÖ/PDY soruşturması

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında iş adamları, eski öğretmenler, öğrenciler, TSK'dan ihraç edilmiş subay ve askeri okul öğrencileri ile halen görevde olan bir subayın bulunduğu 2'si kadın 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2'si serbest bırakılan zanlılardan 24'ü mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması ve askeri liselere öğrenci yerleştirme işlemleri ile örgüte finans sağlayan iş adamlarına yönelik yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan, kapatılan Feza Eğitim Kurumlarında öğretmen olan Ü.A'nın Samsun'da örgüt adına askeri liselere yerleştirilecek öğrencileri belirlediği öne sürüldü.

Samsun'da örgütün yapılanması ortaya çıkarıldı

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon neticesinde 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi öğretmenler tarafından okullarda seçilen bazı öğrencilerin "abi evi" olarak adlandırılan örgüt evlerine yönlendirildiğinin belirlendiği anlatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu evlerde kalan örgüt üyesi üniversite öğrencilerinin, öğrencilere önce bilgisayar oyunları oynatarak, yemek organizasyonları yaparak örgütü sempatik göstermeye çalıştıkları, örgüt yöneticileri tarafından askeri liselere yerleştirilmesi kararlaştırılan çocuklara ders çalıştırdıkları, sürekli aynı soruları çözdürdükleri ve bu soruların sınavlarda da çıktığı ortaya çıktı. Seçilen çocukların özellikle FETÖ/PDY terör örgütüne ait dershanelere kaydedilmeyip anlaşmalı ve örgüt üyesi öğretmenlerin yerleştirildiği başka bir dershaneye kaydedildiği, bu sayede kendilerini gizledikleri tespit edildi. Örgüt içerisinde ilçe yapılanmasına göre 'İlkadım eyaleti', 'Canik eyaleti' gibi yapılar oluşturulduğu, bu yapıların bölge sorumluları (bölgeci), master ve doktora görevlisi (MADO), öğrenci sorumluları Bölge Talebe Mesulü (BTM), örgüt içerisinde kontrol görevlisi olan Ara Tara Mesulü (ATM) gibi görevler oluşturarak alt kademedeki örgüt üyelerinin örgüt içi gizlilik kurallarına mutlak itaatinin kontrolünü sağladıkları belirlendi. Örgüt tarafından askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin takibi konusunda ise tamamen kendine özgü belirlenmiş kurallar çerçevesinde aşırı gizliliğe riayet edilerek asistan, doktor, ser doktor gibi isimler verilen görevliler tarafından öğrencilerin ve öğrenciler üzerinden askeri okullardaki yönetimin takip edildiği anlaşıldı. Örgüt yöneticilerinin kendi isimlerini kullanmayarak kod isim kullandıkları, bu kod isimlerin de bir üst yönetici tarafından belirlendiği, örgüte bağlı bazı iş adamlarının örgüte, örgütün açtığı çalışma evleri ile öğrenci yurtlarına maddi finansman sağladıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir."

Samsun merkez ve Asarcık ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da belirlenen 41 adrese 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı iddia edilmişti.

AA