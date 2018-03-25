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Buradasınız : » » Samsun-Krasnodar doğrudan seferleri yeniden başlıyor

Samsun-Krasnodar doğrudan seferleri yeniden başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferlerinin 3 Nisan'da yeniden başlayacağını söyledi.

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Samsun-Krasnodar doğrudan seferleri yeniden başlıyor

Kentteki iş adamlarıyla belediye binasında bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun-Krasnodar arası uçak seferlerine değindi.

Yılmaz, Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferlerinin 3 Nisan Salı günü yeniden başlayacağını belirterek, haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferlerin Samsun'da dış ticareti canlandırmak adına büyük fırsat olduğunu söyledi.

Yılmaz, Samsun için Rusya pazarının önemine değindi.

"Turizmciler, sağlıkçılar ve iş adamları açısından Rusya çok önemli bir pazar. Aynı zamanda bu ülkeyle ticaret yapmak isteyenler için de bu uçak seferleri önemli bir avantaj. Samsun, Türkiye'nin kuzeye açılan en önemli kapısı. Samsun için Rusya ile dış ticareti canlandırmak adına büyük bir fırsat olan bu uçuşlar hem kent hem de ülke ekonomimiz için uzun vadede büyük bir getiri sağlayacak. Bu konuda herkesin desteğine ihtiyacımız var."

Yılmaz, Rusya'dan 20 iş adamını Samsun'a davet ettiklerini kaydederek, "Karşılıklı ticaretimiz geliştiği takdirde inanıyorum ki Samsun'u kimse tutamaz. Belediye olarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, Samsun, rusya, Krasnodar, dış ticaret, direkt uçuş
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